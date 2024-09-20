Україна на п'ятому місці за рівнем цифрових державних послуг – дослідження

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.﻿ Про це йдеться у дослідженні E-Government Development Index, повідомляє Економічна правда.

У Мінцифри зазначили, що за час роботи Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index.

"Цифрова держава, яка почалася з ідеї Президента Володимира Зеленського, уже не вперше доводить ефективність у світових рейтингах. Цифровізацію українці вважають однією з найуспішніших реформ" , – зазначають в повідомленні.

Також Україна посіла перше місце за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

В повідомленні нагадують, що у застосунку "Дія" вже 20,9 мільйона користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 мільйонів людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг.

В дослідженні також йдеться, що за Індекс розвитку електронного урядування Україна посідає 30-те місце у світі.