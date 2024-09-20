ЗСУ заборонили мобілізацію обмежено придатних до 25 років - нардеп

Сухопутні війська ЗСУ видали директиву про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Документ має гриф секретно, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви - МД КСВ 116/2/1/21409 від 19 вересня 2024 (пункт 1.1).

Директиву видало Командування Сухопутних військ ЗСУ, оскільки ТЦК входять до складу Сухопутних військ.

"Сам текст публікувати не можна. Він під грифом", - зазначив Гончаренко.

Що цьому передувало

На початку вересня парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, яким пропонується заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Цього тижня, 16 вересня, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт у другому читанні.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснював, що Рада проводила закриту нараду з військовими, під час якої обговорили питання мобілізації обмежено придатних. За його словами, Міноборони мало видати відповідний наказ.

Стефанчук також зазначав, обмежено придатних до 25 років, яких вже мобілізували, не повинні відправляти на штурми та інші ризиковані операції. Також буде розроблено механізм ротації та заміни мобілізованих.