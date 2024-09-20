В Україні заочно засудили поплічника Кадирова: він отримав 11 років ув'язнення

В Україні заочно засудили поплічника Рамзана Кадирова, який тримав у заручниках майже 500 пацієнтів лікарні. Він отримав 11 років в'язниці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки і Національної поліції до тюремного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця РФ, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ. Мова йде про Данііла Мартинова - екс-заступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова", - йдеться у повідомленні.

Що вирішив суд?

Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

"Тоді він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі", - зазначили в СБУ.

Що ще відомо про Мартинова

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів.

"Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню - "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища. Під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку", - додали у відомстві.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Що цьому передувало

У серпні 2022 року глава Чечні Рамзан Кадиров отримав підозру за злочини в Україні. Тоді підозри отримали і два його поспішники - Данііл Мартинов і Хусейн Межидов.

Раніше Мартинов відповідав за підготовку особистої охорони Кадирова після того, як той відмовився від охорони ФСБ. А Межидов узяв у заручники 200 людей у ​​Гостомелі.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Кадиров був оголошений у розшук.