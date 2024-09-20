МАГАТЕ закликало РФ повернути Запорізьку АЕС під контроль України

МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки, повідомляє Економічна правда.

У Міненерго зазначили, що генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68-ї сесії 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні", співавторами якої виступили 52 країни-члени агентства.

Згідно з повідомленням, резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

При цьому до моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

"У документі висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС.

А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм" , - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

Жоден реактор не буде перезапущено доти, доки війна продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці Запорізької АЕС, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.