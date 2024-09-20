Наслідки удару по Торопцю скоро вплинуть на фронт – розвідка Естонії

У Генштабі Естонії заявили, що втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по населеному пункту Торопець у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті.﻿ З посиланням на ERR, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав на пресконференції Міністерства оборони голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Ківісельг прокоментував успішний удар ЗСУ по російському складу з боєприпасами в Торопці.

За його словами, Україні вдалося завдати удару по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів.

"Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями" , – сказав Ківісельг.

Говорячи про події останнього тижня війни в Україні, Ківісельг зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні.

"За останній тиждень операційний тиск поступово збільшувався. Середня кількість атак зросла до 194 атак на добу. Це вказує на прагнення Росії повністю завоювати Донецьку та Луганську області" , – сказав Ківісельг.

Як і минулого тижня, найбільша кількість бойових дій відбувається на Покровському напрямку.

"Незважаючи на події в Курській області, РФ не вивела свої війська з Покровського напрямку, тому великих змін там найближчими тижнями не очікується" , – сказав Ківісельг.

Що стосується операції ЗСУ в Курській області, то українські сили продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні.

"Минулого тижня Росія почала контрнаступ і трохи просунулася вперед, але українці поки що утримують свої позиції" , – зазначив Ківісельг.

"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території" , – сказав глава розвідцентру.

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.

Також у Міноборони Британії заявляли, що через значні втрати на полі бою та недостатні темпи їхньої компенсації у Росії були змушені помітно підвищити виплати військовослужбовцям, аби залучити до служби більшу кількість людей.