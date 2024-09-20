Генсек НАТО закликав ЄС не конкурувати з альянсом в питаннях оборони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишає посаду, застеріг від того, щоб оборонні зусилля ЄС дублювали або конкурували з військовим альянсом, зважаючи на обмеженість фінансування і особового складу.﻿ Заяву Столтенберга наводить Financial Times, повідомляє Європейська правда.

За його словами, прагнення ЄС створити окремі командні структури і заплановані сили швидкого реагування ризикує відволікти ресурси від НАТО.

"Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, якщо вони здійснюються таким чином, щоб не дублювати і не конкурувати. Чого ЄС не повинен робити, так це починати будувати альтернативні оборонні структури, наприклад, інтервенційні сили" , – сказав він, маючи на увазі заплановане розгортання 5-тисячного військового контингенту ЄС.

За словами Столтенберга, з огляду на те, що "нам важко укомплектувати всі посади" в командній структурі НАТО, "було б трохи дивно, якби ті ж самі країни не змогли направити стільки офіцерів, скільки повинні, бо замість цього створюють альтернативну структуру".

Високопосадовці Альянсу заявили Financial Times, що оборонні зусилля ЄС уже відволікають ресурси від наявних структур НАТО.

"Якщо Європа зазнає нападу, люди повинні негайно знати, хто відповідає за реагування. Конкуруючі структури створюють невизначеність... яка тільки допомагає ворогові" , – сказав один із співрозмовників видання.

Зокрема, у НАТО стурбовані пропонованим розширенням Військового штабу ЄС – структури, що контролює військові місії Євросоюзу.

За словами офіційних осіб, цей план може ускладнити критично важливу систему командування в разі конфлікту, а також відволікти людські ресурси з власної командної структури НАТО, яка відчуває брак кадрів.

Представники НАТО також незадоволені прагненням ЄС створити свій власний список військових стандартів для армій країн-членів замість того, щоб використовувати списки НАТО, які існують уже кілька десятиліть.

"У країн може бути тільки один набір цілей щодо сил і засобів, у них не може бути двох. Це відповідальність НАТО. Один набір стандартів, один набір цілей щодо сил і засобів, одна командна структура. І це – НАТО" , – сказав Столтенберг.

Посадовці також попередили, що плани ЄС щодо оборонних закупівель можуть виключити такі країни-члени НАТО, як Велика Британія, Норвегія і Туреччина, які не входять до Європейського Союзу, і тим самим послабити наявні проєкти оборонно-промислового співробітництва.