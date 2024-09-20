Шольц зустрінеться із Зеленським у США

Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка.﻿ Про це пише ntv з посиланням на джерела в німецькому уряді, повідомляє Європейська правда.

Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.

Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному" , – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у Сполучені Штати, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.