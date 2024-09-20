США підготували санкції проти "тіньового олігарха" Грузії Іванішвілі

США розробили санкції проти Бідзіни Іванішвілі, почесного голови керівної "Грузинської мрії" і колишнього прем'єр-міністра, і розглядають можливість їхнього запровадження в найближчому майбутньому, повідомляє Європейська правда.

Про це пише грузинська служба "Голосу Америки" з посиланням на двох високопосадовців американського уряду і два інших джерела, близьких до адміністрації.

За даними джерел, роботу над санкційним пакетом вестимуть Міністерство фінансів і Держдепартаменти США.

"У нас є інформація, що він [Бідзіна Іванішвілі] вдався до кроків із розвитку стосунків із російськими олігархами, вдався до кроків, щоб надати Росії кращий доступ до грузинського ринку. Фактично він вчинив певні дії за завданням російської розвідки" , – заявив американський високопосадовець.

За словами посадовця США, основою санкцій є указ №14024. За його словами, указ "має широкі повноваження щодо осіб, які вчиняють дії, що підривають демократичні інститути та цінності, причетні до міжнародної корупції". Є ціла низка видів діяльності, які підлягають санкціям, якщо вони вигідні Російській Федерації".

Указ №14024, виданий президентом Джо Байденом 15 квітня 2021 року з подальшими поправками, встановлює правове підґрунтя для запровадження санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, які займаються зовнішньою шкідливою діяльністю в інтересах Російської Федерації. Ця діяльність охоплює підрив демократичних процесів, кібератаки, втручання у вибори та інші дестабілізуючі дії в зарубіжних країнах.

"Уряд США підготував пакет санкцій і готовий його ухвалити" , – повідомило "Голосу Америки" інше джерело, близьке до адміністрації, на умовах анонімності з міркувань безпеки.

Санкції "оскаржують низку питань, включно з підривом демократичних інститутів, а також міжнародну корупцію, яка вигідна Російській Федерації", сказало джерело, поінформоване про поточні дискусії в уряді США і знайоме з пакетом заходів.

"Щоб подолати поріг для введення санкцій, адміністрації необхідно довести, що дії [об'єкта санкцій] перейшли юридичний поріг, щоб показати, що ці дії приносять явну вигоду Росії, і адміністрація це зробила" , – заявило джерело, близьке до адміністрації.

"Поки невідомо, чи буде [пакет] реалізовано і коли. Але необхідну роботу виконано" , – повідомило "Голосу Америки" джерело, близьке до адміністрації, вказавши, що адміністрація все ще сподівається, що уряд Грузії повернеться до демократичного курсу.

Високопосадовці адміністрації США не уточнюють, коли буде запроваджено санкції, зокрема, чи станеться це до виборів 26 жовтня або після них.

"Новина в тому, що раніше це тільки обговорювалося, а тепер є пакет, який готовий до реалізації" , – сказав високопосадовець, коли його запитали, наскільки новим є те, що Сполучені Штати працюють у цьому напрямку.

За словами джерела, до пакету санкцій можуть потрапити й особи, пов'язані з Іванішвілі.

Нагадаємо, 16 вересня США оголосили санкції проти двох посадовців і двох приватних осіб з Грузії, зокрема у зв’язку з жорстким розгоном мирних акцій протесту проти скандального закону про "іноагентів".

Під санкції потрапили керівник спецпризначенців МВС Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі.

Також це лідери проросійської партії та руху Alt-info Кока Моргошіа і Зура Махарадзе, які потрапили під обмеження "за придушення свободи мирних зібрань грузин". Alt-info відомі нападами на заходи ЛГБТ-спільноти.

Після цього прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія збирається переглянути відносини зі Сполученими Штатами у разі нових санкцій.

Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі, якого назвав "олігархом", пов'язаним із Кремлем, що чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Минулого року Іванішвілі офіційно повернувся в політику, ставши почесним президентом "Грузинської мрії" з широкими повноваженнями. У грузинській владі не виключали, що олігарх може балотуватись у президенти Грузії.