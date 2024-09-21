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Росія втратила ще 1440 військових та 21 танк за минулу добу

Росія втратила ще 1440 військових та 21 танк за минулу добу
Фото: Facebook

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1440 військових, 21 танк і 58 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18270 (+58) од,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92) од,
  • крилатих ракет ‒ 2593 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3125 (+10) од.

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