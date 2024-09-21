Росія втратила ще 1440 військових та 21 танк за минулу добу

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1440 військових, 21 танк і 58 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали: