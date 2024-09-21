Росія втратила ще 1440 військових та 21 танк за минулу добу
За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1440 військових, 21 танк і 58 артсистем, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,
- танків ‒ 8746 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од,
- артилерійських систем – 18270 (+58) од,
- РСЗВ – 1193 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92) од,
- крилатих ракет ‒ 2593 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 3125 (+10) од.