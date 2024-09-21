Зеленський спростував заяви ЗМІ про втрати Україною 80 тисяч військових

Видання The Wall Street Journal написало, що нібито втрати України у війні складають 80 тисяч військових. Але насправді цифри меньші, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 вересня.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.

Що цьому передувало

17 вересня американська газета The Wall Street Journal написала, що число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, досягло нібито приблизно 1 мільйона.

Як стверджують журналісти, у ході військових дій було нібито вбито 80 тисяч українських військовослужбовців і 200 тисяч - російських.

Фейк від Bild

Зазначимо, західні ЗМІ не вперше вказують інформацію, яка не відповідає дійсності у своїх матеріалах.

Буквально нещодавно Bild написав про нібито готовність України до "заморозки" війни. Журналісти нібито ознайомилися із планом перемоги президента України Володимира Зеленського.

Вони запевнили, що в плані, нібито, припасана "готовність" України прийняти "локальне припинення вогню на певних ділянках фронту". У Зеленського відреагували, заявивши, що Bild поширив фейк.