Гарріс намагається домовитися про ще одні дебати з Трампом

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що намагається домовитись про ще одні дебати зі своїм республіканським опонентом Дональдом Трампом, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала під час виступу в місті Атланта в п’ятницю, 20 вересня.

У своєму виступі Гарріс згадала про слова опонента на попередніх дебатах стосовно прав жінок на аборти. У цей момент хтось із зали, вочевидь, спитав віцепрезидентку про другі дебати.

"Я намагаюся організувати ще одні дебати. Побачимо", – відповіла вона.

Сам Трамп, як відомо, раніше відмовився від проведення другого туру дебатів із Гарріс, заявивши, що "він переміг", і звинувативши модераторів у несправедливому ставленні до себе.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.