Прем'єрка Данії: Путін вже перетнув головну червону лінію

Союзники України повинні перестати вагатися, допомагаючи країні дати відсіч, і дозволити використати надану зброю для ударів по території Росії. Найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Моя пропозиція: давайте закінчимо обговорення червоних ліній" , - сказала вона.

За її словами, "під час цієї війни було помилкою проводити публічне обговорення червоних ліній", оскільки це "просто дає росіянам надто гарну карту до рук".

"Постійно точаться дискусії про те, "чи можна нам це зробити?" Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти" , - заявила прем'єр-міністр Данії.

Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для завдання далеких ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва.

"Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни вторглися в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні" , - сказала вона.

Вона заявила, що на майбутніх засіданнях ООН її пріоритетом буде Україна, і, зокрема, заявила іншим лідерам, що вони не можуть ігнорувати ширші наміри Володимира Путіна.

"Те, що ми зараз бачимо, це те, що Росія зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю, на жаль. Так що це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт і наслідки були надзвичайно серйозними" , - сказала вона.

Допомога Данії та удари по території Росії

За даними Кільського інституту світової економіки, Данія є найбільшим у світі донором України щодо розміру її економіки: відколи Росія розпочала своє вторгнення, вона виділила близько 1,8% ВВП на двосторонню підтримку.

Ключові західні країни, включаючи США, досі відмовляють Україні в праві використовувати ракети західного виробництва для атаки цілей у глибині російської території, побоюючись ескалації війни, що триває.

Натомість Україна активізувала використання бойових безпілотників для далеких ударів, прагнучи скоротити можливості Москви для агресії. За даними України, її військові останніми днями знищили кілька великих складів боєприпасів у Росії.

Президент України Володимир Зеленський підштовхує союзників до прискорення постачання зброї та, як очікується, продовжить ці зусилля, коли зустрінеться із президентом Джо Байденом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй цього тижня.