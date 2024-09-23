Німецькі соціал-демократи з мінімальним відривом перемогли ультраправих у Бранденбурзі

Восьмий раз поспіль з 1990 року Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на земельних виборах у Бранденбурзі, повідомляє Європейська правда.

За даними земельної виборчої комісії, партія прем'єр-міністра Дітмара Войдке набрала 30,9%, що є навіть кращим результатом, ніж у 2019 році.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка тривалий час лідирувала в опитуваннях і яка виступає за скасування військової підтримки України, отримала 29,2% після підрахунку всіх голосів. "Альянс Сари Вагенкнехт", який вперше брала участь у виборах, посів третє місце з 13,5%, тоді як ХДС отримав лише 12,1%, що є найгіршим результатом партії на земельних виборах у Бранденбурзі.

Зелені, Ліві, Вільні демократи та Вільні виборці не змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр і не отримали жодного прямого мандату, який допоміг би їм потрапити до земельного парламенту.

Зелені отримали лише 4,1%. Політик Зелених Марі Шеффер програла політикові СДПН Мані Шюле в окрузі Потсдам I, який вважався перспективним для партії. Це означає, що продовження земельної коаліції СДПН, ХДС та Зелених неможливе.

Згідно з попередніми підсумковими результатами, СДПН і ХДС не матимуть необхідної абсолютної більшості, їм не вистачає одного місця. Можливим партнером СДПН по коаліції може стати "Альянс Сари Вагенкнехт"; або трипартійна коаліція з "Альянс Сари Вагенкнехт" і ХДС. Прем'єр-міністр Войдке виключив можливість союзу з "АдН".

"АдН" отримала більше третини місць і, таким чином, досягла блокуючої меншості в земельному парламенті. У земельному парламенті Потсдама є 88 місць, що підлягають заповненню, "АдН" має 30. Однак багато прямих мандатів все ще можуть призвести до перекриття та компенсаційних мандатів і, таким чином, до збільшення земельного парламенту. Там є максимум 110 місць.

Якщо "АдН" отримає більше третини місць, вона зможе блокувати рішення в парламенті землі, які вимагають більшості у дві третини голосів, наприклад, обрання конституційних суддів. Три тижні тому "АдН" вже здобула блокуючу меншість на земельних виборах у Тюрингії.

Нагадаємо, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.