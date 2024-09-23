ЦПД: На складі в Торопці знищено запас зброї на 2-4 місяці війни

На російському складі в Торопці був знищений запас боєприпасів на 2-4 місяці. Це не припинить війну, але знизить інтенсивність використання озброєнь, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Знищений склад росіян в Торопці - це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах", - напивав він.

За його словами, стратегічні склади існують для накопичення ресурсів на тривалу війну. Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь.

"Дуже важливий успіх", - додав Коваленко.

Ліквідація складу в Торопці

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверській області Росії. Там зберігали і ракети "Іскандер", С-300, С-400. Також тут формувався запас північнокорейських ракет KN23.

Як повідомляла британська розвідка, вибух, який пролунав на складі в Торопці після удару, еквівалентний землетрусу.

За даними естонської розвідки, через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці. Здетонувало 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень.