Розвідники показали знищення російської системи ППО С-400 "Тріумф"

15-а бригада артрозвідки "Чорний ліс" показала вдалу роботу зі знищення російського зенітного ракетного комплексу великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". Сама подія сталася ще навесні, але "Українська правда" вперше публікує відео, повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття УП: "Очі богів. Як артрозвідка ЗСУ зробила стрибок до знищення "аналаговнету" та "С-400"".

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 15-ої бригади артрозвідки "Чорний ліс" Костянтин розповів, що знайти російську С-400 було неважко, складно було її уразити.

Це пов’язано з тим, що зазвичай "С-400" захищають кількома менш потужними системами ППО, які мають знищувати усі розвідувальні дрони.

За словами командира, вони мали загальне розуміння, де в обороні ворога можуть бути прогалини. Але при цьому не виключали, що росіяни могли мати якісь комплекси РЕБу, про які вони перед вильотом навіть не здогадувалися. Через це кожним кілометром польоту дрона напруження операторів зростало.

Перший дрон, який летів, щоб уполювати С-400, росіяни збили.

"Взагалі-то посилати другий борт було тупим рішенням. Бо якщо тебе збили перший раз, то значить, ворог працює в активному режимі. Навряд чи вони такі сидять: "А, ну цей збили, йдемо відпочивати". Шанс на таке мінімальний, не більше як випадковість" , – пояснив Костянтин.

Але, за його словами, екіпаж таки ухвалив це "тупе" рішення, підняв у повітря другий літак – і він прорвався, а вражені і щасливі пілоти побачили на екрані установки комплексу "С-400".

"У певних районах є "С-300" і "С-400", які постійно роблять якісь маневри, переміщення. А цих ніхто не чіпав, вони були достатньо далеко від лінії фронту – і взагалі розслабились.

Зазвичай росіяни тримають окремо і пускові, і радіолокаційні станції, і командні пункти. А ці настільки обнагліли, що поставили все разом. Ми дивимось на екран: "Та не може такого бути". Але є. Тож нам не лишалось нічого, як одним ударом вразити весь дивізіон".

Він додав, що ця російська техніка виявилась і справді непоганою: "С-400" зміг навіть перехопити якісь ракети, випущені по ньому. Але решта долетіли і спалили відомий російський "аналоговнєт".

Костянтин розповів, що літачок "чорнолісців" по дорозі на базу окупанти збили з ЗРК "Панцир".