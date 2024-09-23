Понад 60% українських біженців у Литві працевлаштовані

Близько 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими. Про це інформує Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції, повідомляє Європейська правда.

"Зайнятість українців у Литві, порівняно з іншими країнами, досить висока – 62% військових біженців працюють. Причин цьому кілька: у Литві можна домовитися російською мовою; по-друге, у центрах реєстрації, де був найбільший потік військових біженців з України, надавалися комплексні послуги, від реєстрації до дитячих садків.

Крім того, українці, які оселилися в сім'ях, у багатьох випадках також отримували від родин безоплатний супровід лабіринтами литовської правової системи, системи працевлаштування та охорони здоров'я" , – повідомили в організації.

Основними потребами українців були фінансова безпека (62%), курси литовської мови (43%), працевлаштування (36%). Попит на мовні курси збільшився з 8% до 43%.

Наразі близько 12% українців вказують, що їхні розмовні навички литовської мови дуже хороші, а 47% стверджують, що їм не вистачає знань.

За даними Міністерства соціального захисту і праці, частка податків, які сплачують українці, також зростає. У 2022 році українці заплатили до держбюджету 45 млн євро, у 2023 році – 95 млн євро, а за 7 місяців цього року – 65,2 млн євро, що на 13 млн євро або на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Своєю чергою, Державна податкова інспекція повідомляє, що 2022 року українців, які декларували свої доходи, було майже 2000, а 2023 року це число сягне вже понад 3000 – 3253. Найпопулярніші сфери самозайнятості – транспорт, краса, кур'єрська діяльність.

Нагадаємо, литовський уряд 21 серпня схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2026 року.

З вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.