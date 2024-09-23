У ЗСУ назвали втрати росіян з початку наступу у Харківській області

Від початку наступу у Харківській області Росія втратила більше 16 тисяч військовослужбовців. Також Сили оборони знищили декілька сотень броньованих машин, 143 танки й не тільки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків".

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку Росія втратила:

16384 військовослужбовців, серед яких 5426 безповоротних й 10958 - поранених;

143 танки - 69 знищені й 74 пошкоджені;

211 бойових броньованих машин - 134 знищені та 77 пошкоджені;

1464 одиниці автомобільної техніки - 866 знищено й 598 пошкоджено;

762 артилерійських системи - (212 знищено й 550 пошкоджено;

"Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога", - додає ОТУ.

Бої у Харківській області

Як й згадувалось вище, на початку травня російські окупанти пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. Вкінці серпня, на тлі операції Сил оборони у Курській області, стало відомо, що Росія відвела частину військ на Курський напрямок.

Тим часом Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області та просунулася на майже два квадратні кілометри.

Зокрема стало відомо про масові отруєння серед терористів на передовій у регіоні через неякісну їжу та воду.