Поряд із майданчиком Хмельницької АЕС знову пролетів "Шахед" - "Енергоатом"

Вночі 22 вересня 2024 року було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. ﻿З посиланням на пресцентр "Енергоатому", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію.

"Це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор" , - йдеться у повідомленні та наголошується, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними" , - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Також Цензор.НЕТ інформував, що поруч із українськими АЕС менше ніж за місяць було зафіксовано понад 100 ворожих ракет і дронів.