Підозрюваний у замаху на Трампа нібито закликав послідовників "завершити справу"

Підозрюваний у замаху на експрезидента США та кандидата в президенти Дональда Трампа нібито завчасно залишив записку, в якій зізнається у своєму намірі та закликає однодумців "завершити справу". Як пише американська редакція Politico, про це стало відомо із матеріалів справи, повідомляє Європейська правда.

Інформацію про записку прокурори розкрили у понеділок 23 вересня у судовій документації перед засіданням щодо звільнення підозрюваного під заставу.

Підозрюваний у замаху на Трампа Раян Раут нібито залишив її ще кілька місяців тому. Записку знайшли в коробці з інструментами й будматеріалами у домівці когось із його знайомих, ім’я якого не згадується.

У записці, адресованій "світові", Раут жорстко критикує Трампа за його моральні якості та його політику щодо Ірану.

"Це була спроба замаху на Дональда Трампа, але я підвів вас. Я намагався якнайкраще і доклав максимальних зусиль. Тепер потрібно, щоб ви завершили справу, і я запропоную 150 тисяч доларів будь-кому, хто може завершити справу" , – нібито йдеться у записці.

Нагадаємо, йдеться про затриманого після інциденту 15 вересня біля вілли Трампа у Флориді, який міг бути замахом на кандидата у президенти.

У Конгресі США після того підтримали посилення охорони кандидатів у президенти.