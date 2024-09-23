Генштаб: Окупанти основні зусилля спрямовують у бік Покровська

За добу 23 вересня на фронті відбулось 125 бойових зіткнень, ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. Водночас в Курській області війська РФ завдали 10 авіаударів та вели обстріл з РСЗВ.﻿﻿ З посиланням на дані Генштабу станом на 22:00 23 вересня, повідомляє Українська правда.

"За поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 76 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 662 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Федорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 15 разів атакували наші позиції поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки, дев’ять боєзіткнень вже завершені.

Основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська. Тут, впродовж дня, агресор 30 разів атакував в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 21 ворожу спробу атакувати наші позиції.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Павлівки та Вугледару.

На Оріхівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог провів два невдалі штурми, отримав відсіч.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Цієї доби ворог завдав по Курщині 10 авіаційних ударів з використанням 14 керованих бомб, крім того здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.