США планують заборонити "розумні" автомобілі на китайських та російських технологіях

Міністерство торгівлі США планує запропонувати заборонити продаж або імпорт "розумних" транспортних засобів, які використовують певні китайські або російські технології. Це можливе рішення продиктоване міркуваннями національної безпеки.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Розслідування уряду США, яке розпочалося в лютому, виявило низку ризиків для національної безпеки через вбудоване програмне та апаратне забезпечення з Китаю та Росії в американських транспортних засобах. Це програмне забезпечення дає можливість дистанційного управління шляхом злому та збору особистих даних водіїв, заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

"В екстремальних ситуаціях іноземний супротивник може закрити або взяти під контроль усі свої транспортні засоби, що працюють у Сполучених Штатах, одночасно, спричинивши аварії (або) блокуючи дороги" , — сказала вона.

Це правило не поширюватиметься на автомобілі, які вже їздять по дорогах США і на яких уже встановлено китайське програмне забезпечення, повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації.

Згідно з даними Міністерства торгівлі, заборона на програмне забезпечення набуде чинності для автомобілів "модельного року" 2027, а заборона апаратного забезпечення — для "модельного року" 2030.

Правило, запропоноване Міністерством торгівлі, стосується "підключених транспортних засобів" - практично будь-якого сучасного автомобіля, автобуса чи вантажівки, які використовують мережеві з’єднання для допомоги на дорозі, супутникового зв’язку чи низки інших функцій.

Після 30-денного періоду громадського обговорення міністерство має на меті видати остаточне положення до закінчення терміну повноважень адміністрації Байдена, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

Згідно із нещодавньою доповіддю конгресменів-республіканців, партнерство між США та Китаєм в університетах за останнє десятиліття дозволило отримати сотні мільйонів доларів федерального фінансування. Воно пішло на допомогу Пекіну в розробці критично важливих технологій, які можна використовувати у військових цілях.