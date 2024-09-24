Виробники підвищили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Гуртові ціни виробників промислової продукції в серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросли на 31,2%. Ціни у межах України зросли на 35,0%, за межі України – на 6,7%, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 10,5%, зокрема в межах України – на 10,8%, за межі України – на 9,2%.

Найбільше зросли ціни виробництво молочних продуктів – на 17,8%, у т.ч. усередині України – на 16,7%, та на виробництво м'яса – на 16,4%, у тому числі всередині України – на 16,4%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 10,3%.

Зміна гуртових цін впливає на споживчі ціни на полицях магазинів через декілька місяців.

Світові ціни та інфляція в Україні

Світові ціни на продовольство у серпні 2024 року знову знизилися. Зниження цін на цукор, м'ясо та зернові переважило зростання цін на рослинні олії та молочні продукти.

У серпні 2024 року індекс цін ФАО був на 1,1% нижчим за відповідне значення рік тому і на 24,7% відсотка нижчий від пікового значення в 160,3 пунктів, досягнутого в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз по інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.