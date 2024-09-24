Норвегія виділить 9,5 млн доларів на евакуацію поранених з України в Європу

Норвегія виділить 100 мільйонів крон (близько $9,5 млн) на продовження місії з евакуації важкопоранених українців для лікування у Європі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Дуже важливо доставити деяких важкопоранених на лікування.

"У нас є літак і екіпаж з великим міжнародним визнанням, щоб виконати цю роботу" , – заявив він.

Видання зазначило, що з серпня 2022 року переобладнаний літак SAS, своєрідна літаюча реанімація, вивозить поранених з України на лікування в інші європейські країни. Угода між Норвегією та ЄС мала закінчитися в листопаді.

Однак, наразі Норвегія вирішила продовжити угоду до квітня наступного року, а витрати становитимуть до 100 млн норвезьких крон (близько $9,5 млн).

"На жаль, попит все ще великий. Саме тому ми продовжуємо його" , – каже Стьоре.

За його словами, майже половина з тих, хто вилетів з України на стаціонарне лікування, були евакуйовані норвезькими літаками, а це – 1931 пацієнт.

Він розповів, що багато з пацієнтів мають онкологічні захворювання, поранення, смертельні опіки та переломи кінцівок. Вони летять до Польщі, звідки їх транспортують до лікарень по всій Європі. 400 пацієнтів, які перебували на борту літака Norwegian Medevac, отримали лікування в Норвегії.

Раніше уряд Норвегії вирішив виділити додаткові 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

Перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.