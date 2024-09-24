Посадовців Полтавського ГЗК судитимуть через розкрадання сотень мільйонів гривень

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно сімох посадовців й службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (Полтавський ГЗК). Їх обвинувачують в розкраданні більше ніж 370 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Протягом 2019-2021 років керівництво комбінату протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Без спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн гривень.

"Вони реалізовували їх підконтрольним суб’єктам господарської діяльності за заниженими цінами без передбаченого на це відповідного спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином обвинувачені продали "своїм товариствам" на майже 80 млн грн мінеральної сировини за ціною 30-50 грн за тонну" , - розповідає Офіс генерального прокурора.

Після цього підприємства, що були залучені до схеми, перепродали сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 млн грн.

Що загрожує

Фігуранти справи обвинувачуються за ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Справа Полтавського ГЗК

Компанія "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" є частиною групи Ferrexpo plc, яку контролює мільярдер Костянтин Жеваго. Підприємство займає провідні позиції серед світових виробників високоякісних окатків і є значним платником рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин.

У лютому минулого року топменеджерам комбінату були висунуті підозри щодо ухилення від сплати податків. У зв'язку з цим суд наклав арешт на активи власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго.