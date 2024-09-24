Уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових

Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Встановлено також, що рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Постановою визначаються повноваження Мінветеранів щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, цю постанову Кабмін ухвалив відповідно до закону, який набув чинності ще 4 квітня.

Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Зараз виплата 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі встановлена на рівні закону. У березні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Закон набув чинності 4 квітня.