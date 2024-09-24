План перемоги України складається з 5 пунктів: ЗМІ дізналися подробиці

План перемоги України складається з п'яти пунктів й містить конкретні цифри, а також обсяги військової допомоги. Він є мостом до дипломатичного завершення повномасштабної війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ABC News.

Коментуючи план перемоги, президент Володимир Зеленський, в інтерв'ю Good Morning America, відзначив, що план є мостом до дипломатичного завершення війни, оскільки лише в сильній позиції вдасться примусити диктатора Володимира Путіна припинити конфлікт.

Згідно з даними близького до президента джерела, план складається з п'яти пунктів, які описують:

конкретні цифри й обсяги військової допомоги Україні;

певні дипломатичні та політичні кроки.

Водночас план не містить жодних поступок Росії й спрямований на примус щодо Кремля.

Зеленський також зауважив, що план є "терміновим", оскільки має на меті швидко завершити війну й не затягувати її ще на роки.

Зокрема він розраховує на те, що майбутні вибори президента у Сполучених Штатах Америки (США) не вплинуть на майбутню підтримку України, але розуміє, що політика партнера може змінитись, у зв'язку з чим важливо бути готовим до цього заздалегідь.

План перемоги України

Вже цього місяця Зеленський представить вищезгаданий план перемоги України голові Білого дому Джо Байдену, а також двом кандидатам на посаду президента:

республіканцю Дональду Трампу;

демократу Камалі Гарріс.

Як пояснював раніше президент, демонстрація плану дозволить зрозуміти Києву, чи готові союзники підтримати Україну у досягненні перемоги.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, план також містить бачення кроків, які повинні забезпечити справедливий та тривалий мир. Зокрема передбачає запрошення України до НАТО.

Тим часом прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вивчить план перемоги України, якщо інформація щодо нього з'явиться на офіційних джерелах.