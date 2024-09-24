В Одеській області розмістять плавучі електростанції

Кабінет міністрів затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту. Таким чином в Одеській області незабаром розмістять плавучі електростанції.﻿ З посиланням на постанову Кабміну №1069, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається у документі, метою таких заходів є забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

Згідно з постановою, послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії, послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Йдеться про забезпечення альтернативних джерел електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.

Нагадаємо, у січні минулого року турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір надіслати в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт.

Також повідомлялося, що німецька компанія Siemens звернулася до уряду України з пропозицією про розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва, Ізмаїла.