Байден запевнив у підтримці України до здобуття "справедливого світу"

Президент США Джо Байден запевнив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не здобуде "справедливий і тривалий мир".﻿﻿ З посиланням на промову Байдена на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Європейська правда.

Байден зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вирішили не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс – більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше" , – констатував він.

Президент США далі застеріг, що світ не може послаблювати зусилля у підтримці України.

"Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН" , – підсумував Байден.

Виступ американського президента відбувся в той момент, коли Володимир Зеленський прибув до США, аби представити Байдену свій "план перемоги".

Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.

Під час візиту до США Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.