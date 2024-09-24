Міндовкілля фіксує погіршення якості води в річці Сейм на Чернігівщині

У Чернігівській області у вівторок, 24 вересня, зафіксували погіршення води у річці Сейм. У Київській області переміщення забруднення не фіксується.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"24 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми" , - йдеться в повідомленні.

У Міндовкілля зазначили, що перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не було виявлено. Загибелі риби також не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Водночас в річці Сейм ну Сумській області спостерігається переміщення забруднення, однак "воно не несе такої загрози, як попереднє". Покращення води в Сеймі фіксується по пункту села Чумакове, на ділянці села Мутин - села Озаричі та поблизу села Пруди - села Хижки.

Тим часом у Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм в районі Батурина. А результати вимірювань проб води річці Десна свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах.

У Міндовкілля додали, що за результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.