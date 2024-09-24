Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні у разі свого президентства

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка "застрягла" у війні в Україні, й тільки його перемога дозволить їй "вийти" звідти.﻿﻿ Про це заявив Трамп на мітингу в Атланті, повідомляє Європейська правда.

Експрезидент знову пообіцяв у разі перемоги "врегулювати війну в Україні" та "покласти край хаосу на Близькому Сході", тому що світ "дуже близький до Третьої світової війни".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки" , – додав Трамп.

Він також повторив свої слова про Зеленського, який "є найкращим торговцем на Землі" та кожного разу після поїздки до США "забирає із собою 100 мільярдів доларів".

"Але ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти" , – сказав республіканець.

Далі він допустив сценарій, за якого Росія може перемогти у війні проти України, навівши на підтвердження своїх слів твердження "когось", з ким спілкувався днями: "Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно".

А після цього Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить" , – підсумував Трамп.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.