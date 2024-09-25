ISW: Наступи росіян під Вугледаром і Покровськом мають на меті розтягнути українські сили

Фахівці Інституту вивчення війни вказують на те, що російські наступальні зусилля під Вугледаром і Покровськом взаємопідсилюються одне одним і, ймовірно, мають на меті розтягнути українські сили на ширшому фронті в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російські війська досягли околиць Вугледара на тлі того, що виглядає як посилення наступу поблизу населеного пункту, але захоплення Вугледара навряд чи надасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області".

Аналітики зазначають, що геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися в східний Вугледар до вулиці 12 Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська прорвалися на схід Вугледара в період з 23 по 24 вересня.

Російські війська також намагаються просунутися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному фланзі через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відступити.

"23 та 24 вересня західні ЗМІ та українські військові експерти і журналісти неодноразово попереджали, що постійні російські атаки та просування на флангах Вугледара загрожують оточенням українського гарнізону в межах населеного пункту, що може змусити українські війська залишити цей район, який вже більше двох років є важливим українським опорним пунктом".

На думку експертів, російські війська можуть захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко і легко вони зможуть це зробити, буде залежати, зокрема, від прийняття рішень українською стороною.

"Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в умовах міських боїв занадто великі, українські війська можуть відступити, що дозволить російським військам захопити Вугледар відносно швидко і без вступу в ближній бій.

Однак, якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам росіян оточити його, вони можуть відступити. Російським військам може бути важко прорватися через населений пункт, який українські війська укріплювали більше двох років".

Фахівці додають: якщо росіяни не візьмуть населений пункт відносно швидко, на маневр російських військ на флангах Вугледара може також вплинути початок осінніх дощів, що значно ускладнить просування окупантів через переважно сільську місцевість навколо Вугледара, оскільки вона стане болотяною.

В огляді нагадують, що Росія здійснила щонайменше дві великі наступальні спроби захопити Вугледар наприкінці 2022 та на початку 2023 року, обидві з яких призвели до значних втрат російського особового складу і техніки, водночас надавши українським військам можливість і надалі укріплювати населений пункт, а також спостерігати за тим, як російське угруповання у цій місцевості планує та проводить наступальні операції.

"Потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області.

Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом – російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара (дорога Т0509 Вугледар-Пречистівка, дорога С050524 Павлівка-Вугледар, та Т0524 Вугледар-Мар'їнка) і, ймовірно, вже створюють реальну загрозу для траси С051134 на Богоявленку артилерійськими обстрілами з близької відстані, тому захоплення населеного пункту не надасть російським військам нагального доступу до нової дороги, а також не відріже українські війська від дороги, яка має вирішальне значення для їхнього матеріально-технічного забезпечення.

Потенційне захоплення Вугледара також не обов'язково надасть російським військам вигідну позицію, з якої вони зможуть розпочати подальші наступальні операції в інших місцях на заході Донецької області".

За попередньою оцінкою ISW, російські наступальні зусилля під Вугледаром і Покровськом взаємно підсилюють одне одного і мають на меті розтягнути українські сили на ширшому фронті в Донецькій області, але гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара не обов'язково буде достатньо важливим з оперативної точки зору, щоб розтягнути українські сили ще далі в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 24 вересня: