У РДК розповіли деталі боїв за агрегатний завод у Вовчанську

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську було першою подібною операцією українських військ з початку повномасштабної війни. Захисникам вдалося взяти штурмом об'єкт, який є великим укріпрайоном, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Александра "Фортуни" в ефірі телемарафону.

"Це була досить складна операція. Наскільки мені відомо - це була перша операція за широкомасштабну війну, під час якої збірна спецпідрозділів взяла штурмом об'єкт подібного рівня. Оскільки, за великим рахунком, це все-таки більше завдання для бригад лінійної піхоти за підтримки артилерії", - сказав він.

Військовий пояснив, що агрегатний завод у Вовчанську - це фактично великий укріпрайон, величезна фортеця, що з усіх боків проглядається з неба, до якої дуже складно підійти і на територію якої дуже складно проникнути. Тому виникла пропозиція, щоб фахівці ГУР Міноборони та бійці РДК виконали це завдання.

"Переважна більшість противника було знищено біля заводу. Певну кількість особового складу противника потрапили в полон. Я поки цифру називати не буду. Тож давайте так. Скажу, що це понад 10 людей", - додав начальник штабу РДК.

За його словами, агрегатний завод був однією з точок, де можна було організувати повноцінний форпост чи плацдарм для подальшого наступу на південь від Вовчанська. На території міста таких локацій дуже мало, оскільки РФ під час наступу практично повністю знищила Вовчанськ.

"І на сьогодні агрегатний завод з усіх укріпрайонів був найскладнішим, найзахищенішим і найважчим з погляду штурму і найлегшим з погляду оборони противника. На території міста залишилося буквально 3-4 подібних укріпрайону, але вони за класом нижче з погляду оборони. Я думаю, що ЗСУ просунуться і заберуть ці опорники. Тим самим Вовчанськ повернеться назад повністю", - сказав Александр "Фортуна".

При цьому він назвав інформацію про рукопашні бої на агрегатному заводі дещо перебільшеною.

"То був один єдиний епізод. Коли представник 45 бригади, судячи з усього, втратив стрілецьку зброю, сховався в темряві і вискочив з ножем на представника спецпідрозділу "Юнгер". Він поранив нашого побратима і його було ліквідовано. Тобто були чутки про те, що на території заводу знаходяться 45-тки, це спецназ ВДВ Міноборони РФ. Їх там було небагато. Але такий випадок був", - пояснив представник РДК.

Передісторія

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у Вовчанську на півночі Харківської області. У боях брали участь бійці спеціальних групи Головного управління розвдіки Міноборони - "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об'єкта.

Як відомо, на території заводу довгий час перебувала група російських окупантів. Вони були заблоковані на підприємстві.