Мобілізація в Україні: ЗСУ уточнили правила для деяких категорій

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило правила мобілізація деяких категорій українців. Рішення були доведені до військових частин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Сухопутних військ.

"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у ЗСУ, рішення були ухвалені, у тому числі, з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

"Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", - додають у Сухопутних військах.

При цьому у ЗСУ нагадують, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська.

Заборона на мобілізацію обмежено придатних

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року Верховна Рада зробила крок для заборони мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні. Пізніше Комітет ВРУ з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроєкт у другому читанні.

Минулого тижня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Сухопутні війська видали директиву про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків. Документ має гриф секретно.

Гончаренко 23 вересня також заявив, що в Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років.