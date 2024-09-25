В Україні різко збільшилась кількість ДТП: основні причини аварій

З січня по серпень 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1918 осіб та було травмовано 20 862 особи, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це говорить статистика Патрульної поліції України.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10,5% - до 16 621 випадків.

При цьому найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху, у аваріях через таку причину зафіксовано 1093 жертви. Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування – такі аварії призвели до загибелі 305 осіб.

На третьому місці – перехід пішоходів у невстановленому місці. Неуважність водіїв та пішоходів призвела до гибелі 82 осіб. За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо, у червні в Одеській області нетверезий водій під час втечі від поліцейських наїхав на людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

А у квітні в Одеській області сталася масштабна аварія за участю вантажівок. Один із водіїв загинув.