Податкова посилила перевірки перевізників пасажирів через кордон

Державна податкова служба налагодила механізм взаємодії з Державною прикордонною службою і тепер має інформацію про транспортні засоби, а також про кількість пасажирів, що перетнули державний кордон, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Ця інформація дозволить визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму не виданих ним розрахункових документів.

Так, у вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже провели у пунктах перетину кордону низку результативних спільних заходів та виявили факти не дотримання проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень.

"Наполегливо рекомендую всім автоперевізникам оприбутковувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. Ви цього зараз не робите" , - звернувся Гетманцев до перевізників.

Нагадаємо:

Цьогоріч від системи "Шлях" відключили кілька десятків перевізників за переправлення чоловіків за кордон.