Правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Стахіва
У середу 25 вересня правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба Нацполіції, співрозмовник УП в правоохоронних органах.
"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.
Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій".
У повідомленні не вказане ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Стахіва.
Нагадаємо:
Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів. У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.