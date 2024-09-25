Правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Стахіва

У середу 25 вересня правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Нацполіції, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій".

У повідомленні не вказане ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Стахіва.

Нагадаємо:

Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів. У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.