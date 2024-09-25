Подоляк розповів, як запобігти ударам Росії по українських АЕС

Запобігання терористичним обстрілам Росії українських атомних електростанцій (АЕС) включає декілька складових, серед яких посилення протиповітряної оборони (ППО), тиск через МАГАТЕ й не тільки. Втім, найпріоритетнішим варіантом залишається примус, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Російська Федерація (РФ) усвідомлює, що єдиний тип ведення війни проти цивільного населення - це тотальне знищення енергетики. Для цього необхідно знищити не саму станцію, а її можливість передавати електроенергію в загальну мережу. Мова йде про підстанції, які розташовані поруч з нею.

"І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі", - додав Подоляк.

Як запобігти

Радник голови Офісу президента пояснив, що запобігання складається з декількох складових, серед яких:

публічність. Важливо публічно говорити про російський терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити;

посилення ППО. Важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони та ракет до них;

тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій. У тому ж числі, мова йде й про Індію та Китай.

"Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте", - зауважив Подоляк.

Масовані обстріли Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до масованих ударів по території України. Лише від початку поточного року ворог здійснив дев'ять масштабних обстрілів енергетичного сектору України.

Зокрема росіян майже кожної ночі запускають безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Як приклад, у ніч на 25 вересня, терористи атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, трьома ракетами невстановленого типу, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 й 32-а ударними дронами. Протиповітряній обороні вдалось знищити 28 БпЛА.