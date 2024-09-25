Держстат озвучив дані по ВВП за другий квартал

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року.﻿ Такі дані навела Державна служба статистики, повідомляє Економічна правда.

Згідно з інформацією Держстату, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а якщо порівнювати з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.