Зеленський виклав Генасамблеї ООН, який потрібен мир Україні

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наполягав на справедливому мирі в Україні відповідно до його "формули миру", повідомляє Європейська правда.

Зеленський переконував, що "формула миру" є найкращою можливість для миру, а українці ніколи не приймуть, що Україні може бути нав'язане колоніальне минуле замість справедливого миру.

"Коли хтось пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання, так звані "набори принципів" – то не лише ігнорує інтереси і страждання українців, які найбільше постраждали від війни, не лише ігнорує реальність, але також дає Путіну політичний простір продовжувати війну" , – сказав глава держави.

Він додав, що його "формула миру" як глобальна ініціатива існує вже два роки.

"Й, можливо, хтось хоче Нобелівську премію за їхню політичну біографію про "заморожене перемир’я" замість реального миру, та єдиною винагородою від Путіна у відповідь буде більше страждань та катастроф" , – сказав Зеленський.

У своїй промові він виклав основні пункти того, яким він бачить досягнення миру.

"Ми повинні відновити ядерну безпеку, використання енергії як зброї має припинитися, ми повинні гарантувати харчову безпеку, ми повинні повернути додому усіх наших захоплених солдатів та цивільних, ймовірно депортованих до Росії. Ми повинні дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право, право України на територіальну цілісність і суверенітет, так, як ми це робимо для кожної іншої держави" , – сказав Зеленський.

"Ми повинні вивести російські окупаційні війська, що покладе край бойовим діям в Україні. Ми повинні притягнути винних у воєнних злочинах до відповідальності. Ми повинні зупинити екоцид… Ми не повинні допустити другого або подібного до цього російського вторгнення. Ми повинні чітко дати зрозуміти: війна закінчилася. Це – "формула миру". Яка з її частин може бути неприйнятною для будь-кого, хто дотримується Статуту ООН?" , – додав глава держави.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.

Перед цим в інтерв'ю американським ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає.