Обстріл Запоріжжя: через російський удар поранено семеро людей
Через обстріл Запоріжжя, скоєний російськими окупантами вчора пізно ввечері, були поранені сім людей, серед яких також підліток. Противник поцілив по житловій забудові та території підприємства, повідомляє РБК-Україна.
Про це передає голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Чиновник уточнив, що у місті поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.
Як розповів керівник ОВА, війська РФ при атаці по Запоріжжю поцілили по житловій забудові та території одного з підприємств.
"Понівечені приватні та багатоквартирний будинки", - передав Федоров.
Він додав, що на місцях "прильотів" ведеться робота спеціалістів ДСНС
"Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань", - розповів керівник Запорізької ОВА.
Раніше повідомлялося, що 26 вересня ввечері в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи. Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією російських загарбників на Запоріжжя.
Нагадаємо також, 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами, й тоді 13 людей постраждали. Серед них - дитина.