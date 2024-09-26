Вигоди торгівлі на маркетплейсі: чому продавці запчастин обирають Автопро

Торгівля на маркетплейсах вважається одним із найлегших бізнесів, які підходять для новачків. Можливість швидко вийти на ринок із мінімальними вкладеннями приваблює тих, хто знаходиться на самому початку свого підприємницького шляху. Однак це зовсім не означає, що набравшись досвіду, продавцям варто йти на власні майданчики. Адже низький поріг входу не єдина і головна перевага популярної торгівельної платформи. Наочним прикладом цього є Автопро — маркетплейс для продажу та покупок запчастин та автотоварів. Тут постійно торгує понад 3 тис. продавців, серед яких як новачки з мікроасортиментом чи партнерськими складами, так і лідери галузі, великі постачальники, для яких Автопро – лише один із каналів продажу. То в чому ж вигода та унікальна користь цього каналу для продавця з будь-яким бекграундом? Розповідаємо у статті.

Величезна підготовлена ​​аудиторія без реклами

Окремому інтернет-магазину треба вкладатися в рекламу, щоб отримувати стабільний потік відвідувачів, на Автопро люди приходять самі. Цей сайт знаходиться в топі пошукової видачі з 2011 року і за такий довгий час набув репутаційної ваги як серед автомобілістів, так і в алгоритмів пошукової системи. Крім того, на відміну від універсальних маркетплейсів, де більшість аудиторії нерелевантна, тут шукають тільки запчастини. Тому кожен відвідувач — «теплий» потенційний покупець для кожного продавця, а його клік по товару коштує набагато дешевше, ніж звичайні рекламні кліки.

Співпраця – замість конкуренції

Як будь-який маркетплейс, Автопро розробив власну систему рейтингу, згідно з яким деякі продавці помітніші за інші. Пріоритетну роль тут відіграє сервіс, а саме: відгуки покупців, своєчасне оброблення замовлень, безпечна торгівля через вбудовану платіжну систему та інше. Причому враховуються значення лише за останній рік, тож кожен продавець може докласти зусиль та обігнати старожилів майданчика. Чим більше продавців, тим більший вибір у покупців, а отже, тим вища мотивація у покупців шукати потрібні запчастини саме тут.

Економія сил та часу

Маркетплейс пропонує зручні інструменти для управління продажами, замовленнями та товарами. Те, що кожному окремому магазину доводиться розробляти самостійно, витрачаючи великі ресурси, на маркетплейсі продавці отримують зі старту комплектом. А інструменти Автопро, крім того, пристосовані саме для торгівлі запчастинами та за багато років відточені до максимальної ефективності. Це стосується завантажувача товарів, управління знижками та націнками, сегментування покупців та багато чого іншого.

Таким чином, можна впевнено стверджувати: торгівля на маркетплейсах залишається привабливою для досвідчених продавців, які хочуть отримувати більше продажів і збільшити охоплення аудиторії. Навіть за наявності власного інтернет-магазину присутність на маркетплейсі відкриває додаткові можливості для зростання та розвитку бізнесу.