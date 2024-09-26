Росіяни випустили по Україні 78 "Шахедів": як відпрацювала ППО

У ніч на 26 вересня 2024 року росіяни випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та 6 ракет, ППО знищила 66 БпЛА і 4 ракети ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ – Росія).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Один – повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.