По всій Україні знову оголошено тривогу через МіГ-31К: ворог випустив ракети
По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах.
Це вже друга тривога за ранок 26 вересня. Під час попередньої ворог випустив два "Кинджали" по Хмельниччині.
О 10.48 ПС повідомили про запуск "Кинджала" курсом на захід України.
О 10.50 - про повторний пуск в напрямку Житомира.
10.52 - сповіщення про ще два "Кинджала" на Хмельниччину.
Об 11.13 пролунав відбій загрози.