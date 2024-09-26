По всій Україні знову оголошено тривогу через МіГ-31К: ворог випустив ракети

По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах.

Це вже друга тривога за ранок 26 вересня. Під час попередньої ворог випустив два "Кинджали" по Хмельниччині.

О 10.48 ПС повідомили про запуск "Кинджала" курсом на захід України.

О 10.50 - про повторний пуск в напрямку Житомира.

10.52 - сповіщення про ще два "Кинджала" на Хмельниччину.

Об 11.13 пролунав відбій загрози.