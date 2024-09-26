Київ заборгував "Нафтогазу" 20 млрд гривень: частину хочуть реструктуризувати

Комунальне підприємство Київради "Київтеплоенерго" станом на початок вересня заборгувало НАК "Нафтогаз України" 20,7 млрд гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це ЕП повідомили представник однієї з державних компаній та співрозмовник в уряді.

За словами одного зі співрозмовників, сьогодні має відбутись засідання Наглядової ради "Нафтогазу", на якому планується розглянути питання щодо реструктуризації частини цього боргу.

Весь борг у 20,7 млрд гривень складається з трьох великих частин.

Перша – 6,4 млрд гривень за спожитий природний газ до 2022 року, яку й планують реструктуризувати на 15 років.

Друга частина у понад 7 млрд гривень – різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року.

Третя – понад 7,2 млрд гривень – борг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", який теж потенційно може бути врегульований шляхом укладення мирових угод з розстроченням до 4 років.

За словами співрозмовника ЕП, левова частка цього боргу була сформована починаючи з 2018 року.

"Серед міст на сьогодні найбільшими боржниками є Харків та Київ, і якщо з Харковом все зрозуміло, бо частина людей виїхала, зменшилась сплата за комуналку, то в столиці все навпаки – люди живуть і платять за послуги. Рівень зборів падав лише в перші місяці війни, а потім все вирівнялось.

Виникає питання, звідки взялись такі борги, та якщо київська влада їх не вирішує, то чому вони кладуть асфальт та перекладають бруківку? По суті, це відбувається за гроші "Нафтогазу" , - каже представник державної компанії.

Інше важливе питання, яким задається співрозмовник ЕП в уряді, чому частину боргу хочуть реструктуризувати на безпрецедентний термін у 15 років?

"Чому не на 8 чи 10 років, наприклад, чому саме на 15-ть? Жодних вагомих обгрунтувань до такого рішення нема, його ніхто не бачив" , - додає він.

Засідання Наглядової ради "Нафтогазу" щодо цього питання заплановане на сьогодні на 13:00.