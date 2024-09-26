Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини провели переговори з Лавровим

Глави МЗС Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сійярто провели переговори в Нью-Йорку з російським колегою Сергєєм Лавровим, повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, як він сам розповів у Facebook, зустрівся з Лавровим і обговорив з ним, серед іншого, "словацькі інтереси у сфері енергетичної безпеки".

Глава угорського МЗС Петер Сійярто також провів переговори з Лавровим у середу, повідомило агентство MTI.

Словаччина разом з Угорщиною наразі є єдиними країнами Європейського Союзу, які значною мірою пристосовуються до Росії, незважаючи на її агресію проти України.

За словами Бланара, він зустрівся з Лавровим на прохання російської сторони.

"Ми в першу чергу обговорили інтереси Словаччини у сфері енергетичної безпеки. Це стосується ядерного палива, наявних нафти і газу. В інтересах Словаччини зберегти існуючі коридори для їх транзиту, навіть якщо ми працюємо над їх диверсифікацією", – повідомив Бланар.

"Я також повторив послідовну позицію Словаччини щодо конфлікту в Україні, наголосивши на порушенні міжнародного права та необхідності пошуку мирного рішення", – зазначив словацький міністр, додавши, що інші світові держави також повинні гарантувати "справедливий і стійкий мир".

Будапешт своєю чергою заявив, що "підтримка відносин з Росією і розвиток співпраці в сферах, не зачеплених санкціями, відповідає інтересам Угорщини".

За словами Сійярто, "міністр закордонних справ Росії завжди намагався задовольнити вимоги угорського уряду, був позитивно налаштований і відкритий до вирішення важливих питань, які стосуються обох сторін".

У заяві також йдеться, зокрема, про те, що міністр підтвердив "мирну позицію" Угорщини і надію на "припинення вогню, мирні переговори і закінчення війни".

Бланар і Сійярто також зустрічалися з Лавровим у березні на регіональному форумі в Туреччині, за що їх розкритикували, зокрема, партнери з Вишеградської групи. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про призупинення чесько-словацьких міжурядових консультацій невдовзі після згаданої зустрічі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск тоді звернув увагу, серед іншого, на те, що зустріч з Лавровим відбулася в день похорону російського опозиціонера Алексєя Навального, який помер у виправній колонії в Сибіру в лютому.

Відколи новий уряд Роберта Фіцо вступив на посаду в жовтні минулого року, Братиславу критикували за її позицію щодо війни або за припинення військової допомоги Києву з державних запасів.

До цього часу єдиною країною, яка підтримувала тісні відносини з Росією, була Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.