По всій Україні втретє оголосили тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

Невдовзі після відбою попередньої тривоги Повітряні сили знову зафіксували зліт МіГ-31К в Росії, по всій Україні знову завили сирени. Третя тривога тривала трохи більше пів години, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах.

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

За ранок 26 вересня це вже третя тривога через російські винищувачі. Протягом двох попередніх росіяни випустили ракети "Кинджал".

О 12.07 Повітряні сили сповістили про відбій.