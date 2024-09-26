ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України в 2024 році на рівні на 3,0%. Прогноз на 2025 рік погіршено з 6,0% до 4,7%, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз ЄБРР.

"Нова хвиля важких руйнувань потужностей з виробництва та передачі електроенергії в контексті війни в Україні перервала чотири квартали сталого зростання ВВП. Економіка зросла приблизно на 6,5% у річному обчисленні в першому кварталі 2024 року, але потім сповільнилася через дефіцит електроенергії і більше високих цін на електроенергію, що імпортується", - йдеться в повідомленні.

Інфляція стабілізувалася нижче за цільовий показник 5% у першій половині року, перш ніж досягти 5,8% у липні 2024 року. Тому пом'якшення грошово-кредитної політики було призупинено центральним банком після семи зниження облікової ставки в період з липня 2023 року по червень 2024 року, коли ставку було знижено з 25 до 13%, повідомили в ЄБРР.

"Короткострокові перспективи зростання залишаються вкрай невизначеними. Поліпшення перспектив експорту, підкріплене чорноморським коридором уздовж узбережжя, може бути перевішене дефіцитом електроенергії", - йдеться у прогнозі.

Крім того, дефіцит робочої сили залишається гострим, а ризик додаткової руйнації інфраструктури та виробничих потужностей залишається.

Зростання економіки України

Нагадаємо, за даними Держстату, ВВП України зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року. Зростання сповільнилося до 3,7% у другому кварталі.

Міжнародні фінансові організації, експерти, уряд України та НБУ прогнозують зростання економіки України у 2024 році на рівні близько 3%.