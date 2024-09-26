Байден оголосив про майже 8 млрд доларів на зброю для України

Президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів, повідомляє Європейська правда.

Байден зробив оголошення з нагоди очікуваного у четвер візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Він привітав досягнення України у війні, але зазначив, що попереду ще багато роботи.

"Саме тому сьогодні я оголошую про різке збільшення безпекової допомоги Україні та низку додаткових заходів, які допоможуть Україні перемогти у цій війні", – заявив президент США.

Зокрема, Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця його терміну перебування на посаді.

"В рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Я також санкціонував 5,5 млрд доларів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень, і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси", – заявив Байден.

Також Міноборони США оголосило про виділення 2,4 млрд доларів в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

"З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW", – заявив Байден .

"З метою подальшого посилення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати і надати Україні додаткову батарею ЗРК Patriot, а також надати Україні додаткові ракети до Patriot", – повідомив також президент США.

За його словами, це є продовженням мого рішення, прийнятого раніше цього року, про перенаправлення американського експорту засобів протиповітряної оборони в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року і допоможе Україні захистити свої міста і свій народ.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 375 млн доларів.