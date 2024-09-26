Байден скликає у Німеччині лідерів країн формату "Рамштайн"

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині у жовтні на рівні лідерів 50 країн-учасниць, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії" , - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину . Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, щоби обговорити підтримку України.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони різних країн світу, які об'єдналися задля координації та прискорення військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. Цей формат названо на честь авіабази США "Рамштайн" у Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

Зазвичай у засіданнях беруть участь міністри оборони. У вересні на "Рамштайн" вперше особисто приїхав президент України Володимир Зеленський.

Точна кількість країн, що беруть участь у форматі "Рамштайн", може змінюватися з часом. Зазвичай, це кілька десятків країн, включаючи як членів НАТО, так і нейтральні країни. Важливо відзначити, що не всі країни, які беруть участь у зустрічах, надають Україні військову допомогу. Деякі країни надають гуманітарну допомогу чи підтримують Україну політично.

Формат "Рамштайн" важливий, оскільки він демонструє міжнародну солідарність з Україною та допомагає їй протистояти російській агресії. Завдяки цьому формату Україна отримує необхідну військову допомогу для захисту своєї територіальної цілісності та незалежності.