Міністр фінансів Канади: Україна отримає кошти від активів РФ найближчими місяцями

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд висловила впевненість у тому, що глобальний план з фінансування військових дій України за рахунок російських активів скоро почне реалізовуватися, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

"Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші в найближчі місяці. Наразі все, про що ми говоримо, - це технічні моменти" , - зазначила вона.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року світові держави заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій. Христя Фріланд зіграла важливу роль у тому, щоб переконати союзників ухвалити це рішення.

Західні країни довго обговорювали, чи варто конфіскувати активи, побоюючись можливих непередбачуваних глобальних наслідків такого безпрецедентного кроку.

Влітку країни G7, включно з Канадою, США і Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій. Фріланд активно просувала цю ідею, використовуючи свої зв'язки з ключовими світовими фігурами, такими як міністр фінансів США Джанет Єллен.

Кредит Україні

У червні лідери країн G7 погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів, який виплачуватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Паралельно ЄС схвалив кредит у розмірі 35 мільярдів євро для України, забезпечений майбутніми прибутками від активів російського центробанку. Це рішення покликане гарантувати стабільну фінансову підтримку України, особливо у разі можливих змін у політиці США.

Водночас, заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що поки неясно, як Україна може отримати кредит за доходами від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Для виділення коштів бракує політичної волі.